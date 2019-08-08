كتلة الوفاء للمقاومة :ندين التدخلات الاجنبية في الشأن الداخلي والسجالات والمماحكات لا تنتج حلاً ولا تعالج مشكلة

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 08/08/2019 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

بداية توجهت الكتلة الى اللبنانيين خصوصاً والمسلمين في العالم عموماً، بأسمى التبريكات والتهاني بمناسبة عيد الاضحى المبارك الذي يحل علينا مطلع الاسبوع المقبل محمَّلاً بأبهى المعاني والمضامين الانسانية التي لا تستقيم احوال الجماعات والمجتمعات البشرية دون التزامها.

واعتبرت الكتلة ان” الطاعة والصبر والتضحية هي قيم تنطلق من داخل الفرد المؤمن لكي تصون المجتمعات البشرية وتحقق لها تماسكها وقوتها وعنفوانها وتوفر لها منظومة ادارة وتنسيق لحياتها وتطورها”.

وأضافت انه “مع اقتراب ذكرى النصر في الرابع عشر من آب، يغدو الاثر الايجابي للتضحية ماثلاً في وجدان وحياة شعبنا اللبناني وكل الشعوب الحرة في العالم التي شهدت ملاحم الصمود والبطولة التي ابدع فيها رجال الله منظومة ردعهم للحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان وشعبه ابان حرب تموز من العام 2006″.

وأكدت ان” انتصار لبنان في تلك الحرب العاتية شكل فرصةً واعدة لقيام لبنان السيد القوي والمتماسك، وبناء دولة تستند الى معادلة الانتصار وتعمل لتلبية متطلبات التنمية والتطوير وتهيئة الفرص المؤاتية لتعزيز الوضع الاقتصادي، بدل التشرنق حول الاقتصاد الريعي خصوصاً في ظل التقلبات السياسية والاهتزازات التي تصيب منطقتنا عموماً واستنفاد أغراضه اجمالاً”.

ودرست الكتلة قضايا عدة في هذا الاجتماع وخلصت في الختام الى ما يأتي :

1- لقد أكدت التجارب ان السجالات والمماحكات بين الفرقاء لا تنتج حلاً ولا تعالج مشكلة وأن التدخلات الاجنبية في الشأن الداخلي مدانة أياً يكن مصدرها لانها لا تخدم مصلحة وطنية ولا تبتغي خيراً للبلاد.

واننا بإزاء النزف الاقتصادي المتواصل في البلاد نطالب بضرورة اجتراح الحلول المناسبة لمصلحة تسيير عجلة البلاد وتعاون الجميع لتحقيق المصالح العامة للبنان وللبنانيين.

2- تدعو الكتلة اركان الدولة والوزراء المختصين الى ايلاء القطاع الصحي عموماً والاستشفائي خصوصاً العناية والاولوية اللازمتين وتأمين الموارد المالية اللازمة لتعزيز فعالية هذا القطاع.

ان على الحكومة ان تفعل ما يجب فعله لتسديد مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة بأسرع ما يمكن لتأمين قدرة هذه المستشفيات على تسديد رواتب العاملين فيها وتلبية الحاجات الاستشفائية للمواطنين.. خاصةً وأن نسبةً مُرتَفعةً من هذه المستشفيات باتت مهددةً بالاقفال او بتعطيل اقسام فيها نتيجة الضيق الاقتصادي الخانق وعدم صرف المستحقات لها.

3- ترحب الكتلة بموافقة اللجان النيابية المشتركة يوم امس على اقتراح القانون الذي يجيز للحكومة انشاء نفق يربط منطقة البقاع مع جبل لبنان، لما له من تأثيرات ايجابية على تسهيل المرور للناس وخفض كلفة الانتاج وتيسير التبادل بين البقاع والمناطق اللبنانية الاخرى.

وتدعو الكتلة كل الزملاء في الكتل النيابية الى تفهم الحاجة الماسة لمنطقتي بعلبك الهرمل وزحلة، وعكار الى انشاء مجلس انماء لكل منها يسهم في احداث نقلة نوعية على مستوى تنمية هاتين المنطقتين وتوفير مستلزمات العيش الكريم لأهلهما عبر بناء المؤسسات وتنفيذ المشاريع وتحريك الدورة الاقتصادية التي تمتص البطالة وتزيد في قدرة الانتاج.

ان كتلة الوفاء للمقاومة اذ تدفع ايجابياً لدراسة واقرار مشروع اللامركزية الادارية، فانها تعتبر أن انشاء مجلس انماء عكار ومجلس انماء بعلبك الهرمل وزحلة، هو استجابة انمائية ضرورية ولو متأخرة لمطلب مزمن لأهلنا في هاتين المنطقتين، ولا يتعارض او يعيق اقرار اللامركزية الادارية، لا بل يحفز على اقرار المشروع الاداري المهم للبلاد.

4- تبدي الكتلة ارتياحها لمجمل التطورات الميدانية في كل من الخليج والعراق وسوريا واليمن وتأمل ان تسهم هذه التطورات في اخراج التسويات والحلول السياسية لازمات بلدان المنطقة.. لتعود الى لعب دور فاعل في تعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام