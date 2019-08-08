وحدات الجيش السوري تستعيد قرية الصخر وتل الصخر بريف حماه الشمالي

استعادت وحدات الجيش السوري السيطرة على قريةَ الصخر وتل الصخر بريف حماه الشمالي بعد مواجهاتٍ مع ارهابيي جبهة النصرة.

ويومَ أمسِ استعادت وحداتٌ من الجيشِ السيطرةَ الكاملةَ على بلدتي الأربعين والزكاة بعدَ معاركَ عنيفةٍ مع الإرهابيين وتكبيدِهم خسائرَ كبيرةً بالأفرادِ والعتاد.

وتصدت وحداتٌ من الجيش في وقت سابق من يوم أمس لهجوم كبير للإرهابيين باتجاه محور الزكاة-حصرايا بريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائرَ كبيرةً بالأفراد والعتاد وتابعت ملاحقةَ فلول الإرهابيين في المنطقة.

واستعادت وحداتُ الجيشِ منذ مطلعِ الشهر الجاري السيطرةَ على قريتي تل ملح والجبين وحصرايا بعد عملياتٍ دقيقةٍ ومعاركَ عنيفةٍ مع التنظيمات الإرهابية.

المصدر: قناة المنار