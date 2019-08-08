قوى الامن: توقيف سارق سيارات ودراجات آلية في بيروت والضاحية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه في الآونة الأخيرة حصلت عدة عمليات سرقة من داخل سيارات بواسطة الكسر والخلع، إضافة الى سرقة دراجات آلية في بيروت والضاحية الجنوبية.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية الفاعل – الذي ظهر في عدد من تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يقوم بأعمال السرقة من داخل السيارات والمحال التجارية – وتوقيفه، ويدعى:

– ح. ص. (مواليد عام 1983، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام