نتانياهو يتعرض لهجوم من والدة جندي اسرائيلي محتجز لدى المقاومة الفلسطينية

هاجمت “والدة الجندي الاسرائيلي المحتجز لدى المقاومة في غزة آرون شاؤول” زهافا شاؤول رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بسبب تأخره في إعادة ابنها من يد المقاومة الفلسطينية.

ونقلت قناة “مكان” الإسرائيلية عن شاؤول قولها الثلاثاء “لو أراد نتنياهو تحرير الجنود، لكان آرون هنا منذ زمن”، وتابعت “لا يعقل بعد مرور هذه السنوات، لم يحدث أي شيء بموضوع آرون، ابني اختطف حيًا، ولا أحد يعلم ماذا حصل معه”.

وأكدت شاؤول أن “ابنها آرون لن يعود إلى إسرائيل إلا بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة كصفقة شاليط”.

المصدر: فلسطين اليوم