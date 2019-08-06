باسيل: جنسيتنا هويتنا ولبنان بحاجة للمتحدرين

أكد وزير الخارجية والمغترببن في الحكومة اللبنانية جبران باسيل أن “جنسيتنا هي هويتنا، واستعادة الجنسية والحض على تسجيل الزواج والولادات هو جزء هام من عملي”، وتابع “نحن أصدرنا دليلا مسهلا لاستعادة الجنسية، وبإمكان كل متحدر من أصل لبناني زيارة الموقع الالكتروني أو زيارة موقع وزارة الخارجية لتسجيل الطلبات للجنسية”.

وأشار باسيل الثلاثاء الى ان “هناك مراسيم توقع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمنح الجنسية لعدد من مستحقيها ويبقى موضوع منح الام اللبنانية الجنسية لأبنائها قيد المعالجة”.

واعتبر باسيل أنه “لا يمكن للشباب المنتشر ان يجد مكانا مثل لبنان يضم هذا التنوع الطائفي”، وتابع “لقد سجلنا عددا غير مسبوق بإيواء النازحين لكن لبنان بحاجة للمتحدرين وان يحصلوا على جنسيتهم ويبقوا لبنانيين الى الابد”.

من جهة ثانية، استقبل باسيل وفدا من ذوي الموقوفين اللبنانيين في اوغندا ضم علي حسين ياسين وحسين محمود ياسين “وغادروا مرتاحين الى المعلومات التي تبلغوها أن ابنيهما الموقوفين أصبحا في عهدة وزارة الداخلية وان بت قضيتهما سيتم في الساعات المقبلة”، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام