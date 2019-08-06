فرعية “الادارة والعدل” عقدت جلستها في المجلس النيابي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2019 - 18:11

فرعية “الادارة والعدل” عقدت جلستها في المجلس النيابي

منذ 2 ساعة 6 August، 2019
مجلس النواب اللبناني
لبنان

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل جلسة الثلاثاء برئاسة النائب سمير الجسر والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، تابعت خلالها درس المشروع المذكور.

وأطلعت اللجنة على رأي وزارة العدل كما على رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وبعد المناقشة والتداول أنهت اللجنة درس المواد التي سبق ان رأت ضرورة تعديلها بالاضافة الى المادتين الواردتين في المشروع، وأقرت صيغها المطلوبة على ان تعود الى تدقيقها واقرارها في الجلسة التالية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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