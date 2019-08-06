قریبا..اقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبة

اعلن وزير الطرق وبناء المدن الايرانية “محمد سلامي ” عن مفاوضات مع طاجيكستان لاقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبه وقال حاليا هناك رحلات مباشرة بين مشهد ودوشنبة.

وخلال لقائه سفير طاجيكستان لدى طهران اشار وزير الطرق وبناء المدن محمد سلامي الى العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران وطاجيكستان وقال : ان العلاقات بين البلدين عريقة ومتينة ويجب تنميتها في جميع المجالات ومنها النقل الجوي.

واضاف سلامي: ان خط طيران مشهد – دوشنبه دشن منذ فترة وبامكاننا اقامة خط طيران مباشر بين طهران ودوشنبة وان المفاوضات جارية بهذا الشأن.

المصدر: وكالة ارنا