فادي جريصاتي: وضعنا خارطة طريق استثنائية للادارة المتكاملة للنفايات

قال وزير البيئة فادي جريصاتي “انا مؤمن بما أفعله وعلى السلطة ان تكون جدية ولا نحمل ترف المماطلة وقد وضعنا خارطة طريق استثنائية للادارة المتكاملة للنفايات في هذا العهد الاستثنائي”.

اضاف “لدينا اكبر تحد هو ايجاد المواقع للمعامل خصوصا في ظل الاعتراض الشعبي ونحن بصدد تحويل 980 مكبا عشوائيا الى 25 مطمرا صحيا. نحن جديون بالفرز من المصدر ووجهت تعميما الى مجلس الانماء والاعمار لبدء الفرز في نطاق 20 بلدية ضمن عمل الشركتين المشغلتين كذلك طلبت رسميا من بلدية بيروت البدء بالفرز من المصدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام