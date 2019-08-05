الشيخ قاسم عرض مع وفد فصائل قوى التحالف الفلسطيني قرار وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنبية

استقبل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قيادة وفد فصائل قوى التحالف الفلسطينية في لبنان، في حضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في “حزب الله” حسن حب الله ومعاونة عطاالله حمود، وجرى البحث في آخر التطورات المحلية والاقليمية.

وعرض ابو حسن غازي المتحدث باسم قوى التحالف، بحسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب، “قرار وزير العمل بشأن تنظيم العمالة الاجنبية”، مؤكدا ان “هذه الاجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفالسطيني، والرافض لما سمي بصفقة القرن، ولا ينسجم ايضا مع وحدة الشعب الفلسطيني الراقض لمؤامرة التوطين وايمانة بحق العودة”، مثنيا على “دور حزب الله ووقوفقه إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

ومن جهته اكد الشيخ قاسم انه “من الضروري معالجة مشكلة العمل للاخوة الفلسطينيين بروحية الخصوصية والبحث عن حل وذلك من خلال ثلاثة امور:

1- تجميد الاجراءات التي اتخذتها وزراة العمل ، والتي سببت المشكلة الاخيرة والعودة الى ما قبلها بأتنظار القراررات التي سيتخذها مجلس الوزراء

2- الدعوة الى اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمناقشة القضايا المطروحة وتقديم التوصيات العملية الى الحكومة.

3- اعطاء مجلس الوزراء الاولوية والاهتمام للاجابة عن المطالب الفلسطينية المطروحة”.

وقال: “ما يجري من تحركات هو في اطار القضايا المطالبية للاجئين الفلسطينين، بعيدا عن التسييس في مرحلتي الحوار واتخاذ القرارات”.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء