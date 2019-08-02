موسكو تعليقا على “العقوبات” الأميركية الجديدة: حاولوا كثيرا وفشلوا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تعليقا على العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا انه في السنوات الأخيرة حاول المبادرون بفرض عقوبات على روسيا كثيرا ولكنهم فشلوا .

ونقل موقع الوزارة عن زاخاروفا قولها: ” في السنوات الأخيرة، حاول المبادرون بفرض العقوبات على روسيا الكثير، لكنهم فشلوا. إن الطريق في إجبار روسيا على تغيير سياستها الخارجية والداخلية، والتخلي عن مصالحها الخاصة لصالح إرضاء مطالبات الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم، قد فشل فشلاً ذريعاً… واشنطن في كل مرة تعرض حالة عجزها”.

وأضافت زاخاروفا أن ” الولايات المتحدة تواصل استخدام حادثة التسمم العام الماضي في المملكة المتحدة لعميل بريطاني سابق وابنته لتأزيم العلاقات مع روسيا”.