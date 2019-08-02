البيت الأبيض: لا نخشى سباق التسلح مع روسيا بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ

أعلن نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تخشى سباق التسلح مع روسيا بعد الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال غيدلي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “إنها كانت صفقة في زمن الحرب الباردة،وقد وجه وزير الخارجية مايك بومبيو الانتباه إلى أن المسؤولية تقع على عاتق روسيا،لقد كانت لديهم الفرصة للعمل على هذه الاتفاقية، والسماح لنا بالتفتيش، لكنهم لم يفعلوا ذلك”.

وأشار غيدلي إلى أن: “حلف الناتو والشركاء والحلفاء موافقون على أن هذا قرار صائب”.

وأجاب غيدلي بالنفي ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن احتمال حدوث سباق تسلح.

المصدر: سبوتنيك