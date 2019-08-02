مربية تضحي بحياتها لتنقذ الأطفال من منزل مشتعل

دخلت امرأة منزلا يحترق في ولاية جوهور الماليزية لانقاذ طفلين صغيرين وتوفيت بعدها.

قامت المربية البالغة 59 عاما بالذهاب إلى متجر لشراء وجبة الإفطار لهم، حين كان الأطفال نائمين، بما في ذلك حفيدتها، بحسب صحيفة “إيجا ون”.

ودخل ابن مربية يبلغ من العمر 31 عامًا المنزل المحترق. بسبب الحريق، ولم يتمكن من الوصول إلى غرفة نوم الأطفال. وبينما كان الرجل يبحث عن وسيلة أخرى، ألقت والدته منشفة مبللة على رأسها وأسرعت لانقاذ الفتيات، ثم عندما وصل الابن أخيرًا إلى غرفة النوم، كانت المربية جالسة على الأرض وتغطي الأطفال من النار.

بقيت إحدى الفتيات سالمة وأصيبت الأخرى بحروق في ساقيها. والمربية احترق 80٪ من جسمها، بما في ذلك الوجه والصدر والظهر والذراعين والساقين. وبعد ساعات قليلة توفيت في المستشفى. وسبب الحريق لا يزال مجهولا.

المصدر: سبوتنيك