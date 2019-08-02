الخارجية الكازاخية: القسم الرئيسي من المعارضة السورية المشارك في أستانا وافق على وقف إطلاق النار بإدلب

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في خارجية كازاخستان موكاش سيريكولي الجمعة، أن القسم الرئيسي من المعارضة السورية المشاركة في محادثات أستانا وافق على وقف إطلاق النار في ادلب. وقال سيريكولي للصحفيين “وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، كما أعلن المشاركون. لأن الاتفاق بين السلطة والمعارضة المسلحة المعترف بها هو أمر لوحده، لكن تنتشر هناك تنظيمات إرهابية أخرى مثل داعش والقاعدة [ المحظوران في روسيا] وهم في حِلٍّ، وقد لا يلتزموا. لكن القسم الرئيسي من المعارضة الممثلة هنا وافقت”.

وأعلنت وكالة “سانا” السورية، أمس الخميس، نقلاً عن مصدر عسكري، التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في منطقة ” خفض التصعيد” بمحافظة إدلب، اعتبارا من منتصف ليل الخميس الجمعة، شريطة الالتزام بنود اتفاق سوتشي الروسي التركي الموقع في أيلول/سبتمبر 2018، الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”. كما يقضي الاتفاق بإخلاء تلك المنطقة من كل الجماعات المسلحة المتطرفة، وسحب الأسلحة الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع التابعة للفصائل المسلحة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية