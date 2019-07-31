مقتل أعداد من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات وتدمير آليتين في قعطبة بالضالع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 31 2019 - 02:42

مقتل أعداد من مرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات وتدمير آليتين في قعطبة بالضالع

منذ 1 ساعة 31 July، 2019
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اليمن - عربي وإقليمي

تصدى مقاتلو الجيش اليمني واللجان الشعبية، الثلاثاء، لزحف واسع من مرتزقة العدوان السعودي في قعطبة بمحافظة الضالع، أعقبه هجوم عكسي تكبد فيه المرتزقة خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان تصدوا لزحف واسع نفذه مرتزقة العدوان من عدة مسارات على مواقع الجيش واللجان في قعطبة بالضالع.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة بينهم قيادات، وتدمير طقم بصاروخ موجه، وآخر بعبوة ناسفة، خلال كسر زحفهم في قعطبة بمحافظة الضالع.

كما أشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما عكسيا بعد كسر زحف المرتزقة في قعطبة بالضالع، مؤكداً تكبيد العدو خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

المصدر: المسيرة نت

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