أسر أكثر من 40 عنصرًا من مرتزقة الجيش السعودي ومقتل العشرات في عملية استدراج ناجحة بعسير

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، الثلاثاء، عن حصيلة عملية استدراج ناجحة لمرتزقة الجيش السعودي قبالة قطاع الدائر غرب عسير.

وأكد العميد سريع في بيان له تكبيد قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر العملية، لافتا إلى أسر أكثر من 40 عنصرًا من المرتزقة ومصرع العشرات منهم خلال التصدي لزحفهم.

كما أفاد بتدمير عدد من المدرعات والآليات وسقوط العشرات من المرتزقة ما بين قتيل ومصاب خلال العمليات في محور عسير، موضحا أن الطيران الحربي شن عدد من الغارات لمحاولة إسناد مرتزقته دون فائدة.

وحيا متحدث القوات المسلحة الدور المشرف والبطولي لأبناء القبائل الشرفاء لموقفهم المشرف في التصدي لقوى العدوان.

المصدر: المسيرة نت