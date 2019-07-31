إيران تعرض مبادرة على الإمارات لـ “حل المشاكل الحدودية” بين البلدين

تقدمت إيران بمقترح على الإمارات لعقد اجتماعات سنوية في طهران وأبو ظبي على مستوى “قادة البلدين”، في إطار الجهود الرامية إلى حل المشاكل الحدودية بين الطرفين.

واستضافت طهران، اليوم الثلاثاء، لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، والوفد المرافق له، “لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين”، حسبما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية.

وأكد رضائي، خلال المحادثات، “أهمية الاتصالات الهاتفية والميدانية” بين البلدين، وقال: “نستطيع من خلال النهوض بمستوى التعاون الثنائي أن نقيم ملتقيين سنويا في طهران وأبو ظبي، فضلا عن لقاءات ميدانية في المناطق الحدودية بين قادة البلدين لاحتواء المشاكل الحدودية والعمل على حلها”.

وأشار رضائي إلى أن “موضوع حماية الحدود يحظى بأهمية خاصة ويشكل جسرا بين الجانبين”، معتبرا أن “النهوض بمستوى العلاقات الثنائية يسهم في توفير الأمن المستدام لشعبي البلدين”.

ويعد اجتماع اليوم الأول من نوعه لخفر السواحل الإيراني والإماراتي منذ العام 2013، ويأتي على خلفية توتر ملموس في العلاقات بين البلدين بسبب خلافات عدة.

المصدر: وكالة ارنا