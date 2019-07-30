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July 30 2019 - 11:11

السلطات السودانية سمحت للبشير بالخروج من المعتقل لحضور جنازة والدته

منذ 10 mins 30 July، 2019
محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهمة تمويل الارهاب
السودان - عربي وإقليمي

سمحت السلطات السودانية ليل الاثنين-الثلاثاء، للرئيس المعزول عمر البشير، بحضور مراسم جنازة والدته التي توفيت بالأمس. وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “السوداني، “سمحت السلطات في السودان بخروج الرئيس المعزول عمر البشير من مقر اعتقاله في سجن كوبر للمشاركة في تشييع والدته التي توفيت يوم أمس الاثنين في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم”. وبحسب الصحيفة، “شهد البشير، الذي خرج برفقة شقيقه، عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين محب، صلاة الجنازة وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة”. ووفقا لشهود عيان تحدثوا لصحيفة السوداني، فإن “البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، وورى جثمان الفقيدة بمقابر حمد في الخرطوم بحري”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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