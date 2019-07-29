نيجيريا: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 65 باعتداء لـ”بوكو حرام”

ارتفعت حصيلة القتلى في اعتداء شنته جماعة “بوكو حرام” الارهابية بشمال شرق نيجيريا إلى 65 قتيلا.

وقال رئيس حكومة ولاية بورنو(شمال شرق نيجيريا) محمد بولاما “ثمة 65 قتيلا و10 جرحى، وهو رقم يتجاوز بكثير الحصيلة الأولية (ما بين 23 و30 قتيلا) للهجوم”.

واضاف بولاما “اعتدى عناصر بوكو حرام مساء السبت على قرويين شاركوا في مراسم تشييع في قرية تقع بالقرب من عاصمة الولاية، مايدوغوري”، وتابع ان “أكثر من 20 شخصا قتلوا في مكان المراسم، فيما قتل عشرات آخرون لدى محاولتهم ملاحقة المهاجمين”.

ولفت بولاما الى ان “الهجوم جاء كعملية انتقامية شنتها بوكو حرام بعد مقتل 11 من عناصرها على يد سكان القرية لدى اقتراب الجماعة منها، ووقوع 10 بنادق آلية تابعة لها في أيدي القرويين، قبل أسبوعين”.

المصدر: روسيا اليوم