ابرز التطورات الميدانية اليمنية هذا اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 23:17

ابرز التطورات الميدانية اليمنية هذا اليوم

منذ 59 mins 26 July، 2019
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اليمن - عربي وإقليمي
-تعز: مصرع وجرح عدد من المرتزقة إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء محاولة تسللهم في جبهة الجحملية

-الحديدة: قوى العدوان تقصف بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وصاروخية ممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا

-صعدة: استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية

-إعطاب دبابة للمرتزقة في جبهة مريس بالضالع وخسائر بينهم في الأرواح

-مصرع مرتزقة بقصف مدفعي في جيزان

-قنص مرتزقة جنوب حيران بحجة

-تدمير آلية للمرتزقة ومصرع طاقمها في حيران بحجة

-عملية إغارة للمجاهدين على مواقع المرتزقة في المتون بالجوف

-مصرع مرتزقة بكمين وإحراق آلية لهم في عسير

المصدر: موقع المسيرة

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