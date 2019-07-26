الشيخ ياسين: لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته سيبقى عنصر قوة للقضية الفلسطينية

حذر رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين من ان “استمرار المناكفات السياسية والتمسك بالمصالح الخاصة والمناطقية من قبل بعض القوى السياسية من شأنه زيادة التوتر في لبنان واضعافه في هذه الظروف الحساسة التي تتطلب اقصى درجات الوعي والمسؤولية”.

وأكد الشيخ ياسين في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور الجنوبية ان “الشعب الفلسطيني يدرك وقوف الشعب اللبناني معه ولن يضعف هذه العلاقة اي قرار من هنا او هناك”، وشدد على “ضرورة تحسين ظروف حياة اللاجئ الفلسطيني لتعزيز صموده مقابل ما يتعرض له حق العودة من مخططات لانهائه”، ولفت الى ان “لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته سيبقى عنصر قوة للقضية الفلسطينية وابنائها”.

وحذر الشيخ ياسين من “المندسين في الاعتصامات الفلسطينية ضد قرار وزير العمل”، ونوه “بتعاطي الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية مع التحركات السلمية”.

المصدر: بريد الموقع