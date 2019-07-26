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July 26 2019 - 07:33

الولايات المتحدة تعزي التونسيين بوفاة السبسي

منذ 48 mins 26 July، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قدمت الولايات المتحدة التعازي للشعب التونسي بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في مؤتمر صحفي لها، الخميس: “نقدم أعمق تعازينا للشعب التونسي برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي”.

وأشارت أورتاغوس إلى أن السبسي “كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس بعد الثورة عام 2011″، واصفة إياه بـ “صديق قريب وشريك قدير للولايات المتحدة، وسنتذكره لجهوده من أجل تعزيز الديمقراطية التونسية وتفعيل السلام والاستقرار”.

وتوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، عن يناهز 93 عاما بعد إصابته بوعكة صحية.

المصدر: وكالات

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