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July 26 2019 - 07:32

الجزائر تعلن الحداد 3 أيام وتنكس الأعلام إثر وفاة الرئيس التونسي

منذ 56 mins 26 July، 2019
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الجزائر - عربي وإقليمي

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الحداد 3 أيام ابتداء من الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه “وعلى إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس 25 يوليو، الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019”.

وأضاف البيان أن عبد القادر بن صالح “أمر بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة”.

وأعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية، مساء يوم الأربعاء 27 يوليو.

المصدر: وكالات

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