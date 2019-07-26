الاستخبارات العراقية تقبض على “وزير التعليم” لدى “داعش”

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الخميس، عن إلقاء القبض على “وزير تعليم” تنظيم “داعش” الإرهابي في الأنبار.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 40، ووفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على مسؤول التعليم لدى (داعش) في منطقة الكرمة بمحافظة الأنبار”.

وأضاف البيان أن “هذا الإرهابي هو من أشد المتحمسين لتدريس مناهج (داعش) في مدارس الأنبار، وشارك بنفسه بتدريس تلك المناهج في مدارس بدر الكبرى ومدرسة البشرى”، مشيرة إلى أنه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض بتهمة الإرهاب”.

وكان جهاز الاستخبارات العراقي، تمكن في 18 يوليو الجاري من تصفية وزير نفط التنظيم، بعملية “الأرملة البيضاء” التي نفذها داخل محافظة دير الزور السورية.

المصدر: السومرية نيوز