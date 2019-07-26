تيننتي: الوضع حاليا في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر وهادىء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2019 - 00:16

تيننتي: الوضع حاليا في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر وهادىء

منذ 31 mins 25 July، 2019
الناطق الرسمي باسم قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" اندريا تيننتي
لبنان

قال الناطق الرسمي لـ”اليونيفيل” أندريا تيننتي إن “الوضع حاليا في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر وهادىء”، وتابع “كما أن الوضع في الجنوب هادىء أيضا، ونحن نواصل العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب والبحرية اللبنانية في البحر”.

واضاف تيننتي الخميس “اليونيفيل هي قوة حفظ السلام الوحيدة التي تضم مكونا بحريا، ولقد تم نشر هذه القوة البحرية بعد حرب 2006، بناء على طلب رئيس الحكومة في حينه فؤاد السنيورة”، وتابع ان “قوة اليونيفيل البحرية تعمل بالتعاون مع البحرية اللبنانية، وحاليا، لديها 6 سفن في البحر بقيادة اميرال برازيلي، وبالطبع تحت قيادة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ستيفانو دل كول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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