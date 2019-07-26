تيننتي: الوضع حاليا في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر وهادىء

قال الناطق الرسمي لـ”اليونيفيل” أندريا تيننتي إن “الوضع حاليا في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر وهادىء”، وتابع “كما أن الوضع في الجنوب هادىء أيضا، ونحن نواصل العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب والبحرية اللبنانية في البحر”.

واضاف تيننتي الخميس “اليونيفيل هي قوة حفظ السلام الوحيدة التي تضم مكونا بحريا، ولقد تم نشر هذه القوة البحرية بعد حرب 2006، بناء على طلب رئيس الحكومة في حينه فؤاد السنيورة”، وتابع ان “قوة اليونيفيل البحرية تعمل بالتعاون مع البحرية اللبنانية، وحاليا، لديها 6 سفن في البحر بقيادة اميرال برازيلي، وبالطبع تحت قيادة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ستيفانو دل كول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام