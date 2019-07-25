الرئيس عون استقبل الرئيس الحريري في قصر بعبدا ووجه برقية تعزية بالرئيس التونسي – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2019 - 17:46

الرئيس عون استقبل الرئيس الحريري في قصر بعبدا ووجه برقية تعزية بالرئيس التونسي

منذ 24 mins 25 July، 2019
عون_الحريري
لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الرابعة الا ربعاً بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حيث جرى عرض للاوضاع العامة في البلاد، ونتائج المشاورات والاتصالات الجارية لمواكبة تداعيات حادثة قبرشمون، واقرار الموازنة في مجلس النواب.

بعد اللقاء، اكتفى الرئيس الحريري بالقول: “تفاءلوا بالخير تجدوه”.

وكان الرئيس عون ابرق بعد ظهر اليوم الى الرئيس الموقت لتونس رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، معزياً بوفاة الرئيس القايد الباجي السبسي، مستذكراً القيم التي حملها الراحل في حياته وعمله لقيادة تونس نحو الاستقرار والازدهار وترسيخ اسس العمل المؤسساتي.

المصدر: موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية

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