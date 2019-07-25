الحريري تابع ملف اليد العاملة الفلسطينية أبو سليمان: هناك وضع خاص للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا مع وزير العمل كميل ابو سليمان في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني حسن منيمنة والوزير السابق غطاس خوري، وتناول الاجتماع موضوع اليد العاملة الفلسطينية في لبنان.

بعد الاجتماع قال أبو سليمان”بحثنا في تداعيات خطة وزارة العمل على اللاجئين الفلسطينيين، وهناك إقرار بأن هناك وضعا خاصا للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك، كما جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الاجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث ايجابيا، وسأعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع فريق عمل الوزارة والإخوة الفلسطينيين لنطلع على هواجسهم بالنسبة الى هذا الموضوع، وتبسيط الاجراءات قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه”.

وترأس الحريري عند الاولى والنصف بعد ظهر اليوم في السراي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس دفتر الشروط الخاص لمشروع عقد ادارة الهاتف الخليوي، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء محمد فنيش، محمد شقير، كميل ابو سليمان، حسن اللقيس، عادل افيوني والنائب نقولا صحناوي، تابعت خلاله درس المشروع ووضع التعديلات المطلوبة عليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام