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July 23 2019 - 11:23

لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني تبحث جوانب احتجاز الناقلة البريطانية

منذ 21 mins 23 July، 2019
احتجاز الناقلة البريطانية
ايران - عربي وإقليمي

أعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني الثلاثاء، أن اللجنة تعقد اجتماعاً يوم الاحد من الاسبوع القادم لبحث جوانب احتجاز ناقلة النفط البريطانية بحضور وزير الخارجية. وفي تصريح لـ “وكالة انباء فارس”، قال حسين نقوي حسيني “إثر التطورات الاخيرة وخاصة إسقاط حرس الثورة الاسلامية الطائرة الاميركية المسيرة واحتجاز ناقلة النفط الايرانية من قبل السلطات البريطانية وكذلك احتجاز ناقلة النفط البريطانية في ايران، سيعقد اجتماع في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لبحث جوانب الموضوع”. وأضاف نقوي حسيني “سنوجه الدعوة الى المسؤولين المعنيين بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف لحضور الاجتماع، ليجري بحث هذه القضايا بشكل تخصصي.

المصدر: وكالة أنباء فارس

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