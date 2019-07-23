“الجيش الليبي” يعلن هبوط إحدى طائراته في تونس

أكد “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر، أن الطائرة العسكرية التي هبطت داخل الأراضي التونسية تتبع قواته الجوية، وأن الطيار بصحة جيدة.

وأشار البيان إلى أن “العقيد طيار فرج الصغير قائد الطائرة L-39 بقاعدة ابراك الشاطئ التابعة للقوات الجوية بالقيادة العامة اضطر للهبوط بدولة تونس الشقيقة نظرا لتعرض طائرته لخلل فني في أجهزة الملاحة الجوية”.

وتابع البيان، أن “قائد الطائرة كان متجها إلى قاعدة الوطية الجوية”.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التونسية، أنها رصدت في وقت مبكر الاثنين، اختراق طائرة مقاتلة ليبية للمجال الجوي التونسي فوق منطقة بني غزال جنوبي مدنين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه “جرى على الفور تفعيل منظومة الدفاع الجوي لاعتراض الطائرة والتعرف عليها، غير أنها اضطرت للهبوط في منطقة الجرف الأحمر بمدنين”.

وأشارت إلى أن “طائرة تونسية حلقت في المكان، ليتبين في ما بعد أن الطائرة ليبية من طراز (إل – 39) ويقودها طيار برتبة عقيد”.

وأضافت، أن “الطيار الليبي أكد في أول تصريحاته أنه اضطر للهبوط داخل الأراضي التونسية بسبب عطل أصاب طائرته”.

وشددت الوزارة على أن التحقيقات الأولية أجريت بمنطقة الحرس الوطني بولاية مدنين في ما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلطات القضائية العسكرية.

وهبطت طائرة حربية ليبية من طراز “إل – 39” بشكل اضطراري في ولاية مدنين جنوبي تونس، فيما تضاربت التصريحات حول تبعية الطائرة ووجهتها.

مصادر مقربة من حكومة الوفاق الوطني نفت أن تكون الطائرة تابعة لقواتها، مشيرة إلى أنها تتبع قوات المشير خليفة حفتر، الأمر الذي لم يؤكده “الجيش الوطني الليبي”.

المصدر: وكالات