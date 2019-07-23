جريصاتي: لا حل سحريا لازمة النفايات في الشمال

اكد وزير البيئة فادي جريصاتي “أن دور وزارة البيئة في ما يتعلق بالرغوة البيضاء على شاطئ جونية انتهى” ، مشيرا إلى “أن الوزارة تحملت مسؤوليتها وأصدرت بيانا طمأنت فيه المواطنين”، موضحا في حديث تلفزيوني “أن الحل ليس لدى وزارة البيئة بل لدى وزارة الطاقة”.

وعن ملف النفايات في الشمال، قال جريصاتي: “لا حل سحريا للنفايات في الشمال، فيجب أن ترمى في مكان ما، إما في البحر إما في البر، وأينما قررنا إنشاء مطمر فسيعترض الأهالي ولن يستقبلوا المطمر بالرز والورد”.

وأوضح ” أن مطمر الفوار هو واحد من 25 اقتراحا عملت عليها وزارة البيئة”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي انبعاثات منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام