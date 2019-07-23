الخارجية الروسية: لافروف بحث هاتفيا مع تشاووش أوغلو الوضع في إدلب

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وشددا على أهمية تنسيق الجهود بغية تنفيذ الاتفاق بشأن استقرار الوضع هناك.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية عقب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين اليوم الاثنين أن الطرفين “بحثا سير عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية تماشيا مع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، حيث أكدا الاهتمام المتبادل بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت”.

وتبادل لافروف وتشاووش أوغلو الآراء حول “الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وشددا على أهمية تنسيق الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بغية التنفيذ الكامل للاتفاق القاضي باستقرار الوضع في المنطقة والموقع في 17 سبتمبر 2018 في ختام المحادثات بين رئيسي روسيا وتركيا في مدينة سوتشي”.

وأضافت الخارجية الروسية أن الوزيرين تطرقا أيضا إلى عدد من المواضيع المعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وتركيا.

المصدر: وكالات