مصلحة الابحاث الزراعية: نتبع مواصفات أجنبية موثوقة بفحوصات مختبراتنا لمياه المسابح

اوضحت ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق القاع في بيان اليوم، “ردا على الشائعات التي تطال مختبرات الدولة اللبنانية لتحاليل المياه حول نتائج فحوصات مياه المسابح في محافظة جبل لبنان ان “المواصفات التي نتبعها في مختبراتنا من أجل اصدار النتائج هي مواصفات أجنبية موثوقة وذلك بسبب غياب المواصفة اللبنانية لمياه المسابح:

– أميركية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية ANSI/APSP

– فرنسية للتحاليل الجرثومية NF T

-ان المواصفة الاميركية المتبعة تأخذ بعين الاعتبار مياه المسابح المالحة التي تحتوي على نسبة عالية من الاملاح (NaCl)، لذلك فهي لا تحدد حدا أقصى مسموحا به للمواد الصلبة الحلولة، غير أنه تم تحديد حد أقصى للقساوة بغية تجنب عكارة المياه الناتجة عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الكالسيوم والحفاظ على مظهرها الشفاف الذي يراعي معايير سلامة مياه المسابح وجودة نوعيتها. وكذلك المواصفات الفرنسية تؤكد أيضا على ضرورة شفافية مياه المسبح.

– ان المواصفات المعتمدة تؤكد ضرورة تعبئة المسابح بمياه تراعي شروطها مهما كان مصدر هذه المياه. وهنا يجدر الذكر أنه حتى مياه المسابح المعبأة من البحر عليها أن تراعي المعايير الواردة في المواصفات المذكورة أعلاه قبل تعبئة برك السباحة”.

وختم البيان “يتم تعقيم وتحضير عبوات للتحاليل الجرثومية حسب مواصفة NF EN ISO”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام