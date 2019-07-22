قتيل وجرحى جراء 3 حوادث سير في عكار

أدى حادث سير وقع على طريق داخلي في محلة الشمعة بين بلدتي القرقف وبرقايل، بين “بيك أب” لنقل المياه ودراجة نارية على متنها السوريان ع. ر. و إ. ر. الى إصابتهما بجروح بالغة، نقلا على اثرها الى مستشفى “الخير” في المنية للعلاج، وما لبث إ. ر. أن فارق الحياة، فيما وصفت حال الاخر بالحرجة.

كذلك، أدى حادث سير على طريق عام بلدة المحمرة – بالقرب من نفق مخيم نهر البارد، بين “رابيد” أبيض وسيارة ب.أم، الى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، ونقلهم مسعفو الصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى “الخير” في المنية لتلقي العلاج.

كما أدى حادث سير على طريق عام العبدة – حلبا في محلة برج العرب، الى إصابة السوري ر. م. في ساقه، وقد نقله مسعفو الصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى حلبا الحكومي، ووضعه مستقر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام