الرئيس بري في مؤتمر النفط والغاز العربي: لبنان يتطلع للدخول في نادي الدول المنتجة للطاقة

عقدت المنظمة العربية للمحامين الشباب – فرع لبنان، مؤتمر “النفط والغاز العربي بين التحديات والقانون”، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستمر ثلاثة ايام في “لانكستر بلازا” – الروشة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن “المؤتمر استمر من 11 الى 13 الحالي، وافتتح بكلمة لراعي المؤتمر شدد فيها على اهمية انعقاد هذه الفعاليات في هذا الوقت بالذات، مشيرا الى أن لبنان يتطلع للدخول في نادي الدول المنتجة للطاقة”.

ولفت البيان الى أن رئيسة فرع لبنان في المنظمة العربية للمحامين الشباب المحامية سهى اسماعيل أكدت في كلمتها، على واقعية الطروحات في مجال النفط والغاز، مشيرة الى ضرورة تكاتف الجهود القانونية بغية تسهيل العمل في هذا المجال. كما كانت كلمات لكل من رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب الاستاذ احمد المطيري ولرئيس لجنة الطاقة في نقابة محامي بيروت الدكتور طوني عيسى ولنقيب محامي طرابلس وللنائب في البرلمان الأردني المحامي الدكتور مصطفى ياغي”.

وأشار الى أن “الجلسات امتدت لثلاثة ايام شهدت حلقات نقاش وحوار بناء تناولت موضوعات الاداء القانوني اللازم لشركات وعقود النفط والغاز. كما تناولت الشفافية في عقود النفط والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وقد شارك في المحاضرات نخبة من اهل الاختصاص من قضاة ومحامين واصحاب خبرة”.

وذكر البيان أن “الرئيس بري استقبل على هامش المؤتمر، وفد المنظمة الذي ضم رئيسة فرع لبنان المحامية سهى اسماعيل واعضاء المكتب التنفيذي والذي يتضمن رؤساء الفروع في الدول العربية”، مشيرا الى أن “المؤتمر اختتم بجولة في الجنوب شملت الناقورة وقانا، حيث وضع المؤتمرون اكاليل الزهر على اضرحة شهداء مجزرة قانا، مؤكدين التضامن العربي الشعبي والحقوقي مع قضايا الأمة المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام