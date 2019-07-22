البابا فرانسيس: لاستعادة الاستقرار في سوريا

أكد بابا الفاتيكان فرانسيس على موقفه “الداعم لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف معاناة الشعب السوري جراء الحرب”.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية في بيان لها الاثنين أن “الرئيس بشار الأسد تسلم رسالة خطية من البابا فرنسيس نقلها الكاردينال بيتر تركسون رئيس المجلس الحبري لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة”.

وكشفت الرئاسة أن “بابا الفاتيكان أكد في رسالته للرئيس الأسد مجددا موقفه الداعم لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف معاناة الشعب السوري جراء الحرب وما نتج عنها”.

ولفتت الرئاسة الى ان “لقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث تحدث الرئيس الأسد عن الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها الإرهابيون بحق المدنيين انطلاقا من المناطق التي ما زالوا يتمركزون فيها، وخاصة في إدلب، والدعم الذي ما زال يصل إلى التنظيمات الإرهابية من بعض الدول الاقليمية والغربية بغية استمرار جرائمهم هذه”.

واضافت الرئاسة ان “اللقاء تناول الجهود السياسية وكيفية دعمها، حيث شدد الرئيس الأسد على أن أهم ما يمكن القيام به لمساعدة الشعب السوري هو الضغط على الدول التي تدعم الإرهابيين وتسعى لإطالة أمد الحرب وتفرض العقوبات على الشعب السوري لتغيير نهجها هذا والتوجه نحو تعزيز السلام والاستقرار عوضا عن ذلك”.

المصدر: سبوتنيك