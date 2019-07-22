مراسل المنار: جيش الاحتلال يشرع بعمليات هدم تطال أكثر من 100 شقة في واد الحمص جنوب شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2019 - 08:39
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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه وسوق النفط العالمية لن تصمد بدون النفط الايراني
محمد جواد ظريف: لن نتخلى عن برنامجنا الصاروخي وترامب اتخذ قرارا حكيما بعدم مهاجمة ايران لأنه يعلم أننا كنا سنرد
ظريف: واشنطن عملت لتهميش القضية الفلسطينية وأي مبادرة تتعارض مع الحقوق الانسانية والسياسية للفلسطينيين ستبوء بالفشل
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: أنشطة المنظمة صناعية ومحطة بوشهر الكهروذرية توفر للبلاد نحو 11 مليون برميل نفط
علي أكبر صالحي: منظمة الطاقة الذرية هي الآن في قلب التحدّي الدولي وهذه القضية تفرضها دول آخرى
المندوب البريطاني في الأمم المتحدة: السفينة كانت تقترب من المياه العمانية وإحتجاز ايران لها يعدّ " تدخلا غير قانوني"
ايران: وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري يجري مباحثات مع المسؤولين الايرانيين
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي يؤكد خلال لقائه وفد حماس استمرار دعم ايران للفلسطينيين ومقاومتهم
العاروري: هدف ترامب ضمان مصالح الكيان الصهيوني ونحن في مسار واحد مع ايران على طريق مقارعة هذا الكيان والمستكبرين
قوات العدو الاسرائيلي تحاصر مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى وتمنع المصلين من دخوله لإقامة الصلاة فيه
خارجية العدو الاسرائيلي تعلن عن استضافة 6 صحافيين من دول عربية بينهم لأول مرة صحافيون من العراق والسعودية
معلومات المنار: اللواء ابراهيم التقى العريضي عند الرئيس بري وسيلتقي أرسلان ويعمل على بلورة اقتراح حل لقضية قبرشمون
مصادر مطلعة للمنار: كل ما يتم تسريبه من حلول بشأن حادثة قبرشمون في وسائل الإعلام غير دقيق
مصادر مطلعة للمنار: المعلومة الدقيقة هي أنّ اقتراح اللواء ابراهيم لا يزال قيد الدرس مع الأفرقاء المعنيين
النائب فيصل كرامي: قضية الشعب واللاجئين الفلسطينيين هي قضية وطنية تستوجب من الجميع وقفة موحدة لرفع الظلم عنهم
المجلس السياسي الأعلى يطالب برفع الحصار عن اليمن وعدم التضييق على وصول المواد الغذائية والسفن التجارية الى موانئ البلاد
المجلس السياسي الأعلى يشيد بجهود الأمم المتحدة لإنجاح اتفاق السويد ويؤكد جهوزية الجيش واللجان لمواجهة أي تصعيد للعدوان
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من عناصر العدوان بقصف تجمعاتهم بصواريخ زلزال1 في الربوعة ومجازة الشرقية ومنفذ علب في عسير
قتلى وجرحى من عناصر العدوان السعودي بقصف تجمعاتهم في طيبة الاسم وصحراء الأجاشر في نجران بصاروخ زلزال1 وقذائف مدفعية
وزيرا الخارجية السوري والروسي يتبادلان رسائل بالذكرى الـ25 للعلاقات الدبلوماسية ويؤكدان على عمق علاقات البلدين والشعبين
وزيرا خارجية سوريا وروسيا يشيدان بتطور العلاقات خاصة في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم
وزارة النقل السورية: اعتداء إرهابي يستهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي ادّى لإشتعال النيران فيه واصابات بين طاقمه
سانا: التنظيمات الارهابية تعتدي على بلدتي الرصيف والعزيزية بريف حماه الشمالي الغربي بالقذائف الصاروخية
قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع الجيش السوري تعيد تأهيل 3 محطات مياه في منطقة البوكمال تغذّي محافظة دير الزور السورية
الجزائر: أحزاب مُعارِضة تشترط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وذهاب كل رموز النظام السابق للمشاركة في الحوار السياسي
الرئيس المصري يصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر إعتبارا من الخميس القادم
وزير الطيران المصري يُبلغ السفير البريطاني استياء بلاده من تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها لمطار القاهرة لأسبوع
وزير الداخلية الايطالي: فرنسا والمانيا لا يمكنهما تحديد سياسات الهجرة وتجاهل طلبات الدول الأكثر تعرضا على غرارنا ومالطا
الرئيس الأميركي يتهجّم على 4 نائبات ديموقراطيات من أصول أجنبية ويطالبهن بالاعتذار من أميركا والكيان الإسرائيلي
اوكرانيا: حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية ويحدّد أولويته بإنهاء الحرب ومكافحة الفساد
اليابان: رئيس الوزراء يعلن فوز ائتلافه الحاكم بانتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ ويتعهد بالمضي بمشروع تعديل الدستور
مراسل المنار: جيش الاحتلال يشرع بعمليات هدم تطال أكثر من 100 شقة في واد الحمص جنوب شرق القدس المحتلة
منذ 13 mins
22 July، 2019
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