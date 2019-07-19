حماس: التطبيع لن يفلح في تزييف وعي الأمة والتخلي عن فلسطين

قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري إن “الصورة الحميمية لوزيري خارجيتي البحرين والاحتلال تعكس حالة الصهينة التي وصل اليها بعض مسؤولي العرب”.

وشدد أبو زهري في تغريدة على حسابه في “تويتر” على أن “هذه اللقاءات والصور خيانة للقدس وفلسطين ولن تفلح في تزييف وعي الأمه ودفعها للتخلي عن فلسطين والتطبيع مع الاحتلال”.

و كشفت القناة 13 العبرية، مساء الخميس، عن أن وزير الخارجية النظام في البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، التقى مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” خلال مشاركتهما في مؤتمر حول حرية الأديان عقد في واشنطن.

وبحسب القناة، فإن اللقاء عقد الليلة الماضية على هامش مشاركتهما في المؤتمر، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص بالشأن الإيراني براين هوك.

المصدر: وكالة شهاب