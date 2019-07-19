تعزيز التعاون بين ايران والعراق في مجال الاتصالات خلال مراسم الاربعين

اتفق وزير الاتصالات الايراني محمد جواد اذري جهرمي ونظيره العراقي نعيم ثجيل الربيعي على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين البلدين وازالة العقبات خلال مراسم مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع).

وفي هذا اللقاء الذي جاء بعد افتتاح معض “الكامب 2019” في طهران وصف اذري جهرمي قرار العراق الغاء تاشيرات الدخول لزوار الاربعين بانه قرار جيد وقال، ان الشعب الايراني هم عشاق الامام الحسين (ع) ومن المتوقع ان يصل عدد الزوار الايرانيون في مراسم الاربعين الى 4 ملايين لذا يتوجب تشكل لجنة خاصة والمتابعة والاسراع بمعالجة المشاكل وزيادة طاقة الاتصالات بين الجانبين.

واعتبر خفض رسوم الترانزيت بانه يساعد في زيادة التبادل بين البلدين واضاف، ان ايران على استعداد لخفض الرسوم مع العراق باي مقدار يبادر اليه الجانب العراقي.

واكد ضرورة المبادرة للعمل الاقتصادي المشترك في الظروف الراهنة وقال، ان ايران تمتلك منتوجات وخدمات جيدة في مختلف المجالات ولها الاستعداد للبدء بالعمل الاقتصادي المشترك.

من جانبه اكد وزير الاتصالات العراقي تعزيز طاقة الاتصالات بين البلدين ومعالجة المشاكل القائمة.

ووجه الربيعي الدعوة لنظيره الايراني والشركات الايرانية ومن ضمنها الشركات الناشئة (ستارت اب) للمشاركة في معرض تكنولوجيا الاتصالات في العراق.

ورحب وزير الاتصالات العراقي بالتعاون المشترك في مجال الاتصالات بين البلدين.

واتفاق الجانبان على اصدار طابع مشترك بين البلدين.

المصدر: وكالة ارنا