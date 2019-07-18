مجلس النواب في ثالث ايام مناقشة الموازنة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة مشروع الموازنة الى السادسة من مساء اليوم بعد الجلسة النهارية.

ومن المتوقع ان يضاف من خارج جدول اعمال الجلسة بند متعلق بتمديد المهلة الممنوحة لتقديم قطوعات الحساب لفترة ستة اشهر ، اضافة الى التصويت على بنود مشروع الموازنة تمهيدا للبت فيها كما اعلن رئيس المجلس نبيه بري.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض دعا الدولة إلى تشكيل ملف لكلّ مواطن لبناني يعتقل في الخارج ومتابعته، وإطلاق ورشة وطنية تتحمل فيها الحكومة مسؤولية انقاذ الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد.

وفي مطلعِ الجلسةِ النيابيةِ طالب النائب علي عمار بالبتِ في ملفِ العمالِ الفلسطينيينَ فردَّ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري بالاشارةِ الى حلٍّ تمَّ التوصلُ اليه في هذا الاطارِ بعدَ سلسلةِ اتصالات .

وتطرق النواب الطالبون للكلام في الجلسة النهارية لعدد من الملفات ودعوا إلى تفعيل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة.

ومن مجلس النواب أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أنْ لا وجودَ لقرارٍ يستهدف اللاجئينَ الفلسطينيينَ بل تطبيقٌ لخطةِ العملِ التي تُحتِّمُ الحصولَ على إجازاتٍ للعمل.

المصدر: قناة المنار