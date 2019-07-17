الحكم بالأشغال الشاقة على سوري وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة سنتين، بحق السوري أحمد العتر، وتجريده من حقوقه المدنية، ودانته بجرم “الانتماء الى مجموعات إرهابية مسلحة بينها تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”، بهدف القيام بأعمال إرهابية بحق المواطنين والقوى الأمنية، والمشاركة بأعمال أمنية وعسكرية ولوجستية لصالحها خلال أحداث عرسال التي وقعت في العام 2014، والتي تسببت بقتل وخطف وجرح عسكريين، وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة حربية واستعمالها، ومراقبة تحركات الجيش ودورياته بهدف ابلاغ الإرهابيين عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام