مجلس النواب تابع جلسات الموازنة، والاعتصامات مستمرة

تابع مجلس النواب لليوم الثاني الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الموازنة حيث يستكمل النواب تقديم مداخلاتهم حول الموازنة والخطة الاقتصادية للحكومة على ان تستكمل الجلسات غدا ايضا.

عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي شددَ في مداخلته على ضَرورةِ دعمِ الجامعة اللبنانية لانَها جامعةُ الوطن، داعيا الدولة الى تنميةِ مِنطقةِ بعلبك الهرمل .

وفي كلماتِهِم تطرقَ النوابُ الى مواضيعِ الهدرِ والفسادِ ودورِ الرقابةِ على المؤسساتِ والرؤيةِ الاقتصادية .

وفي حديثٍ لمراسلِ المنار، اشارَ رئيسُ لَجنةِ المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى وجودِ افكارٍ تُطرَحُ لحلِّ مشكلةِ قَطعِ الحساب موضحا اَنَ طَرحَ الوزير سليم جريصاتي يتقدَمُ على سِواه

وتتواصلُ في هذا الوقت في محيطِ ساحةِ النجمة في وسَطِ بيروت تظاهراتٌ مطلبية، رفضاً للبنودِ الضرائبيةِ في مشروعِ الموازنة.

المصدر: قناة المنار