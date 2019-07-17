جبهة العمل الاسلامي وحركة أمل: لإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين

قام وفد من جبهة العمل الاسلامي في لبنان، برئاسة الشيخ زهير جعيد، بزيارة المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، والتقى رئيسه جميل حايك في حضور عدد من الأعضاء.

استهل اللقاء بإستعراض واقع الساحة الوطنية والازمات التي تعصف بلبنان، وتوقف المجتمعون أمام “المواقف الوطنية لدولة الرئيس نبيه بري وتحديدا تمسكه الثابت بحقوق لبنان في البر والبحر، ورفض الخضوع لإملاءات الاميركيين الذين لا يريدون إلا مصلحة العدو الصهيوني”.

وأشار المجتمعون الى “ضرورة التنبه إلى الإصرار الاميركي على فرض صفقة القرن على حساب الحق العربي والفلسطيني واللبناني”، داعين إلى “إستنفار لبناني سياسي ديبلوماسي، وتفعيل عمل المؤسسات جميعا كي تواجه التحديات”.

وتوقف المجتمعون أمام “التحركات التي جرت في بعض المخيمات الفلسطينية ردا على قرار وزير العمل”، مطالبين بـ”ضرورة إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للأخوة اللاجئين الفلسطينيين وتطبيق ما اتفق عليه وما اقره مجلس النواب في هذا الشأن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام