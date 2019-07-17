صهاينة ينصبون بيوتا متنقلة على ممتلكات الفلسطينيين بالاغوار المحتلة

نصب مستوطنون صهاينة خلال اليومين الماضيين، عددا من البيوت المتنقلة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الأغوار الشمالية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “المستوطنين نصبوا بيتا متنقلا غرب مستوطنة مسكيوت في منطقة أبو القندول في وادي المالح، ووضعوا سياجا في المنطقة، وهي امتداد لمنطقة المرمالة التي تم شق طريق استيطانية لها قبل عدة أيام”.

وأضافت المصادر ان “المستوطنين نصبوا بيوتا متنقلة أخرى في البؤر الاستيطانية بمناطق السويدة وخلة حمد”، ونوهت إلى “أنهم يعملون بشكل متواصل على نصب المزيد من هذه الكرفانات في المنطقة”.

المصدر: فلسطين اليوم