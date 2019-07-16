الخارجية الإيرانية: تم سحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الإيرانية استجابة لطلب المساعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 22:49
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الإمام السيد علي الخامنئي يستقبل أئمة الجمعة والجماعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
الإمام الخامنئي: بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفننا وتضفي على جريمتها صبغة قانونية وهذا لن يمر من دون رد
الإمام الخامنئي: الدول الأوروبية لم تنفذ التزاماتها بالاتفاق النووي ولن نكون ضعفاء أمام ذلك
الإمام الخامنئي: لقد بدأنا بتقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي وهذا الأمر من المؤكد أنه سيستمر وهو البداية
الإمام الخامنئي: الأوروبيون لم ينفذوا 11 بنداً من تعهداتهم والمشاكل بيننا وبينهم سببه تكبرهم
الخارجية الايرانية: تم سحب ناقلة نفط تعرضت لعطل تقني في الخليج الى المياه الايرانية
الخارجية الايرانية: القوات الايرانية قامت بسحب الناقلة حتى يتم اصلاح اعطالها
الخارجية الايرانية: ناقلة النفط قامت بتوجيه نداء استغاثة وتم التعامل معها وفقا للقوانين الدولية
المتحدث باسم منظمة للطاقة الذرية الإيرانية: سنلتزم بمستوى الـ4,5 بالمئة لتخصيب اليورانيوم ولم نقرر تخطي هذا المستوى
وزير الحرب الاميركي بالوكالة: لا نريد حربا مع ايران ونريد العودة لمسار المفاوضات معهم دون شروط
مجلس النواب اللبناني يستكمل جلساته لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 والتي تستمر على مدى 3 أيام
النائب حسن فضل الله خلال جلسة مناقشة الموازنة: سنكمل معركة الفساد وسننتصر فيها لكنها بحاجة لنفس طويل
النائب فضل الله: نريد أن نحمي المسار المستقبلي للمالية العامة عبر تحديد المسؤول ولن نترك الذي حصل دون محاسبة
رئيس الحكومة سعد الحريري: الحكومة لا توافق على كل ما يقترحه صندوق النقد الدولي ومنها زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين
الخارجية الإيرانية: تم سحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الإيرانية استجابة لطلب المساعدة
منذ 53 mins
16 July، 2019
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