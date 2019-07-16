الخارجية الإيرانية: تم سحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الإيرانية استجابة لطلب المساعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 22:49

الخارجية الإيرانية: تم سحب ناقلة النفط إلى أحد الموانئ الإيرانية استجابة لطلب المساعدة

منذ 53 mins 16 July، 2019
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