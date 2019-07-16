روسيا تعزز مجموعتها البحرية في البحر الأبيض المتوسط بسفينة نوعية

أفاد المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي أن سفينة الصواريخ الصغيرة لأسطول بحر قزوين “أوغليتش” عززت مجموعة السفن البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وقال المكتب في بيان له الثلاثاء “أكملت أوغليتش عبور مضيقي البحر الأسود في البوسفور والدردنيل، ودخلت في قوام التشكيلة الدائمة لقوات الأسطول الحربي البحري في البحر الأبيض المتوسط”.

وتعتبر سفينة الصواريخ الصغيرة ” أوغليتش” – سفينة متعددة الأغراض، ومجهزة بنماذج حديثة من المدفعية والصواريخ والأسلحة المضادة للتخريب والأسلحة المضادة للطائرات ووسائل استطلاع لاسلكية تقنية، وتعتبر كذلك هي أول سفينة من سلسلة سفن “بويان-إم”، وهي مجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة – نظام الصواريخ ” كاليبر- إن كا” المصمم لتدمير الأهداف البحرية والساحلية.

المصدر: سبوتنيك