روسيا: إجلاء مئات الاشخاص من الجامعة الفدرالية جراء انذار كاذب بوجود قنبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 17:49

روسيا: إجلاء مئات الاشخاص من الجامعة الفدرالية جراء انذار كاذب بوجود قنبلة

منذ 28 mins 16 July، 2019
علم روسيا
أخبار دولية - روسيا

أعلن مصدر في وزارة الطوارئ التابعة لمنطقة الأورال الروسية أنه “تم إجلاء حوالي 1500 شخص من مباني جامعة الأورال الفيدرالية، بسبب إخطار كاذب بتلغيم المبنى”.

وقال المصدر الثلاثاء “تلغيم كاذب، كالعادة حيث تم إجلاء ألف وخمسمئة شخص”.

وفي وقت سابق، أعلن مدير المركز الإعلامي لجامعة الأورال، دميتري بنيمانسكي أن الإبلاغ المتعلق بالقنبلة وصل إلى الجامعة في الساعة 12:30 (10:30 بتوقيت موسكو)، عبر البريد الإلكتروني.

وتابع المدير “كان هناك الكثير من الأشخاص في المبنى الرئيسي – من الطلاب وموظفي لجنة القبول”، واضاف “في المباني الأخرى، مع مراعاة أن الطلاب والمعلمين الآن في إجازة، كان هناك عدد قليل من الأشخاص حيث تم إجلاء الجميع بهدف فحص المباني بحثا عن المواد الخطرة”.

المصدر: سبوتنيك

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