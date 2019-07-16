قاسم هاشم من المغرب: لبنان لا يقوم إلا بجناحيه المغترب والمقيم

وصل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الى مدينة الرباط للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لبرلمانات منظمة التعاون الإسلامي.

وشدد خلال لقائه عددا من شباب الجالية اللبنانية في مدينة الدار البيضاء المغربية على “ضرورة إيلاء الاغتراب اللبناني الاهتمام الضروري والمطلوب، لأن لبنان كما يؤكد دولة الرئيس نبيه بري دائما لا يقوم الا بجناحيه المقيم والمغترب، وهذه حقيقة أثبتتها التجربة”.

وحيا هاشم الاغتراب اللبناني على مساحة العالم “وخصوصا في المغرب والذين حملوا اسم لبنان عاليا أينما حلوا، وكانت نجاحاتهم في كل المجالات وكانوا السند والداعم الأساسي لاقتصاد لبنان وما زالوا، رغم التقصير والقصور في اداء بعض الحكومات تجاه هذا الجناح الذي انقذ لبنان في أدق الظروف”.

وتمنى لأبناء الجالية “مزيدا من التألق والنجاح لأنهم رسل محبة ودورهم رائد في توثيق أطيب العلاقات وترسيخها في أماكن وجودهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام