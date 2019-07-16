القاضي كركبي أصدر قرارا بمنع غسان سعود من التعرض للمحامي ماجد بويز – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2019 - 14:13

القاضي كركبي أصدر قرارا بمنع غسان سعود من التعرض للمحامي ماجد بويز

منذ 50 mins 16 July، 2019
القضاء اللبناني
لبنان

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي قرارا بمنع الصحافي غسان سعود من التعرض للمحامي ماجد بويز، وهو وكيل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، سواء بشكل مباشر أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإخبارية الإلكترونية، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 40 مليون ليرة عن كل مخالفة لهذا القرار.

يشار الى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة الذي يتخذ صفة “النافذ على أصله” أي إلزام تطبيقه الفوري يأتي على خلفية ملف عالق لدى المحاكم المختصة حول خرائط مزورة تطال أملاكا عامة أو ممسوحة في عقارات بلدة المتين – مشيخا المتنية وإدعاء على رئيس بلديتها (ز.أ.ن) بجرم التعدي على الاملاك العامة وينابيع المياه وتزوير خرائط رسمية مصدقة واستعمال المزور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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