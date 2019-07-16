ظريف: لن ندخل في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “اميركا هي التي تركت طاولة المفاوضات”، مؤكداً أن ايران “لن تدخل في مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي”. وفي حوار اجرته معه قناة “بي بي سي”، قال ظريف إنه “مثلما قال الرئيس ترامب فقد كنا على بعد 10 دقائق من الحرب حيث قيل له إن ايران ستقوم بإجراء في الدفاع عن نفسها فيما لو اتخذ اجراء ضدها”. وفي الرد على سؤال حول الاجراء الذي كانت ايران ستتخذه لو تعرضت لهجوم، قال “إنني لست عسكرياً وإن الأمر هو على عاتق الجيش”.

وحول تصريحات مسؤولين ايرانيين، لفت ظريف إلى أن “دولاً حليفة لاميركا مثل السعودية والامارات ستستهدف من قبل ايران فيما لو شاركت في الحرب ضد ايران”، مضيفاً أن “من يدعم اميركا في الحرب ضد ايران (سيواجه برد من ايران) ، فاميركا الآن في حرب اقتصادية ضد ايران وهي (السعودية والامارات و…) تقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والاستطلاعي لها وذلك يعني بأنها تشارك في الحرب ضد ايران”. واكد أنه “لو وقعت حرب في المنطقة فلا أتصور أن يكون احد في مأمن منها ، اذاً تعالوا لنعمل من أجل الحيلولة دون وقوعها”. كما أشار ظريف الى مقترح اميركا للتفاوض من جديد، متسائلاً “لماذا ينبغي علينا أن نتفاوض من جديد؟”. واضاف “إننا لم نغادر طاولة المفاوضات ، بل اميركا هي التي غادرتها، ونحن لن ندخل في مفاوضات جديدة”.

المصدر: وكالة انباء فارس