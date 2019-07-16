قائد الجيش الايراني يتفقد معسکرات “اللواء الهجومي المتحرك 321”

قام القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، بتفقد معسكرات “اللواء الهجومي المتحرك 321” التابع للقوة البرية بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد. وقام اللواء موسوي خلال هذه الجولة الميدانية بتفقد المعسكرات التابعة للواء المتحرك الهجومي 321 “شهيد اشراف” في منطقتي جلفا ومرند. وزار القائد العام للجيش الايراني خلال هذه الجولة الميدانية معرض الابتكارات والابداعات، واطلع على تنفيذ الحركات القتالية والعسكرية والأماكن العامة والترفيهية للواء، وقيّم الاستعداد القتالي لأفراد اللواء 321 من الناحيتين التكتيكية والتقنية.

كما تم بحضور اللواء موسوي، دراسة نسبة انجاز الوحدات السكنية الجديدة الخاصة باللواء الهجومي المتحرك. ورافق القائد العام للجيش الايراني في هذه الجولة التفقدية قائد القوة البرية العميد كيومرث حيدري.

المصدر: وكالة أنباء فارس