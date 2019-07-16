الدفاع التركية: وصول الطائرة العاشرة التي تحمل مكونات منظومة الصواريخ “اس-400” الروسية 

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء عن وصول الطائرة العاشرة التي تحمل مكونات منظومة الصواريخ “اس-400” الروسية. وقال بيان صادر عن الوزارة “يستمر توريد تسليم عناصر “اس-400″ كما هو مخطط له. وكمرحلة من عملية التوريد هبطت اليوم الطائرة العاشرة في قاعدة مورتد الجوية”. ولم تحديد الوزارة عدد الطائرات المطلوبة لنقل هذه المنظومة. وكانت الدفاع الروسية اعلنت يوم الجمعة الماضي عن بدء توريد الشحنة الأولى من أجزاء منظومة “اس-400” إلى تركيا، مؤكدة أن توريد الأجزاء المتبقية من المنظومة سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه.

وذكرت الدفاع في بيان ” سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية